che verranno trasferiti in mattinata verso alcune province siciliane. Una folla di migranti si è radunata dentro il Cara, al momento non c’è tensione e le procedure proseguono con tranquillità.Lo afferma il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta, davanti al Cara. "Noi siamo martiri - aggiunge - e mi meraviglio che adesso si intesti la battaglia per la chiusura del Cara chi è stato il carnefice del territorio. Chiedo al ministro Salvini di incontrarmi per tutelare il territorio sia economicamente sia sul fronte della sicurezza. Non vogliamo soldi, ma è dal 2014 che chiediamo l'istituzione della Zona Franca per la fiscalità di vantaggio per il territorio".Lo ha detto il direttore del Cara di Mineo, Francesco Magnano, a margine della partenza dei primi 50 migranti ospiti del centro che sarà chiuso entro l'anno. "Io sono cattolico - precisa - e Papa Francesco sostiene che tutta l'Africa possa entrare in Europa. Per quanto possa apparire disumano dire chiudere tutti i porti prima dobbiamo dare risposte al popolo italiano per la presenza di questi 600 mila dannati della terra che vivono nelle nostre campagne e nelle nostre città...". "E' inammissibile - sostiene Magnano - continuare a fare arrivare flussi migratori dalla Libia e dall'area Sub-Sahariana. A queste 600 mila persone, il cui costo per il rimpatrio costerebbe quanto una finanziaria, dobbiamo dare risposte nel più breve tempo possibile alla tensione sociale che si è venuta a creare".