da tre persone, in azione lungo le strade attraversate dal fercolo. Da via San Nicolò al Borgo a via Bertuccio 10, i mezzi sono in azione insieme a due lavastrade con lancia a getto d'acqua ad alta pressione per rimuovere cera dal manto stradale., Fabio Squadre Cantarella - stiamo lavorando sugli altarini storici come quello di via Dusmet che già in fase di completamento. In corso operazioni di pulizia in via Dusmet".Gioeni mentre sulla via Caronda, dopo alcune verifiche è stato necessario effettuare un nuovo intervento. I collaudi sono in corso e non appena l'esito sarà favorevole la via sarà riaperta al transito. "Probabilmente nella mattinata di domani - prosegue Cantarella -così come per quanto riguarda il tratto di via Etnea che va da via Umberto al Borgo. Invito la cittadinanza - conclude l'assessore - a rispettare i divieti: è una questione di sicurezza non capriccio dell'amministrazione".