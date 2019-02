prima in qualità di procuratore e poi quale amministratore di fatto a vantaggio, come detto, di altre società sempre riconducibili alla famiglia Z. e gestite, in prima persona dallo stesso Z.G.che hanno riguardato tutti gli assets principali della società. Inoltre lo stesso Z.G., pur non rivestendo incarichi formali presso le altre società in favore delle quali sono stati distratti diversi rami d'azienda senza alcuna giustificazione economica, ha gestito e gestisce l'amministrazione e l'operato delle stesse con funzioni di fatto direttive.è stato posto in essere il tentativo di revoca della procedura concorsuale attraverso la proposta di rateizzazione del debito tributario iscritto a ruolo presso Riscossione Sicilia il cui ottemimento è stato "agevolato" dall'intercessione di un noto politico catanese.In tale circostanza, infatti, per far revocare l'istanza di fallimento proposta dalla Procura della Repubblica relativa al debito erariale, con il medesimo modus operandi è stata presentata a Riscossione Sicilia s.p.a. una richiesta di rateizzazione a seguito della quale non è mai stata versata alcuna rata. Per effetto dell'accettazione della richiesta di rateizzazione èstata revocata, in data 14.01.2016, la procedura fallimentare sulla Oscar Bril.la quale dopo aver vinto l'appalto per la vigilanza e la pulizia dei parcheggi Amt era priva di DURC regolare; elemento essenziale per laparcecipazione alla gara ed ottenuto solo successivamete all'aggiudicazione.che si è interposto per predisporre la pratica relativa alla "regolarizzazione contributiva" ed il rilascio del DURC on-line tramite il pagamento del debito previdenziale INPS e INAIL in parte attraverso una rateizzazione concessa dall'Esattoria ed in parte mediante compensazione del debito INAIL con il versamento della sola prima rata.