Forza convocatrice di devoti e di turisti, di tanti catanesi costretti a vivere, a lavorare o studiare altrove, di televisioni, di curiosi. Ma la festa di Sant’Agata ha anche una forza che unisce: unisce la Chiesa di Catania con un mondo laico che spesso non si lascia coinvolgere nella vita spirituale della città, unisce i diversi ceti sociali, unisce generazioni diverse, unisce i ricchi ai poveri, unisce la periferia al centro. Mi colpisce molto la presenza dei tanti volti che si impossessano della città trainando e seguendo la vara della Santa, volti che abitualmente non si incontrano nella centralissima via Etnea o nelle vie limitrofe.Si, io credo proprio di si o almeno questo è il nostro destino: un destino comune. Lo voglio dire con le parole di Germaine Tillone, donna che conobbe il lager di Ravensbruck: “tutti parenti, tutti differenti”. In questa direzione sono andate le belle omelie dell’arcivescovo Gristina e del card. Montenegro, il primo sollecitando il bisogno di realizzare reti e di mettere insieme le tante esperienze positive della nostra città per rendere un servizio agli altri; il secondo parlando di ambiente, di migranti e di poveri come priorità della vita cristiana. Migranti, poveri, reti sociali: tutti parenti, tutti differenti!La giovane Agata ha dato la sua vita per il Vangelo passando attraverso il martirio, rimanendo fedele alla sua fede: cosa altro poteva darci per sostenere la nostra vita interiore? Agata piange ancora il povero Roberto Calì, devoto morto appena 15 anni fa proprio a causa del caos in via di Sangiuliano. Noi abbiamo dimenticato? No, non abbiamo dimenticato, almeno non tutti. Allora capiamo meglio anche la dura presa di posizione del capovara Claudio Consoli e le parole di mons. Barbaro Scionti, parole che ricordano ai catanesi e ai devoti che la sicurezza dell’uomo ed il rispetto delle regole comuni, comprese quelle del buon senso, sono parte di una devozione che mira a cambiare il cuore dell’uomo. Sono legato da sincera amicizia a mons. Scionti e conosco abbastanza bene Consoli al punto da poter dire che nessuno dei due cerca notorietà o visibilità, pertanto riconsegnamoli al servizio che in silenzio da tempo svolgono al meglio delle loro possibilità, servizio che sostiene tanti. Scelte. I cristiani compiono scelte e Catania ha bisogno di persone che si assumano la responsabilità di parlare, indirizzare ovvero di scegliere. Nel silenzio e nell’incapacità di compiere scelte recentemente la nostra città ha abbandonato la gente per strada, ha riempito le stesse strade di rifiuti, ha generato malaffare, ha consumato il dissesto finanziario e altro ancora. Allora consentitemi di mostrare sincero apprezzamento per quanto operato difronte al caos da mons. Scionti e dal capovara Consoli.ancora una volta la strada per ritrovare speranza per il futuro ed unità. Seguiamola e non precediamola, e seguiamola insieme. Questa edizione 2019 dei festeggiamenti agatini sia la festa di una città che ha ripreso a consumare scelte. Riprendiamo le parole ascoltate, le omelie, gli incontri di solidarietà e non disperdiamo il grande patrimonio spirituale della devozione di Catania alla sua patrona.le parole oramai famose di padre Barbaro: “Adesso facciamo silenzio, dobbiamo pregare!”