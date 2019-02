Cominciato lo sgombero del Cara

che verranno trasferiti in mattinata verso alcune province siciliane. Una folla di migranti si è radunata dentro il Cara, al momento non c’è tensione e le procedure proseguono con tranquillità.Lo afferma il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta, davanti al Cara. "Noi siamo martiri - aggiunge - e mi meraviglio che adesso si intesti la battaglia per la chiusura del Cara chi è stato il carnefice del territorio. Chiedo al ministro Salvini di incontrarmi per tutelare il territorio sia economicamente sia sul fronte della sicurezza. Non vogliamo soldi, ma è dal 2014 che chiediamo l'istituzione della Zona Franca per la fiscalità di vantaggio per il territorio".