Asili chiusi, il dramma dei genitori

È sempre più drammatica la situazione dei genitori dei bimbi che frequentano gli asili nido comunali chiusi da tempo per via del ritardo nel pagamento egli stipendi, ben nove mesi, nei confronti della Cooperativa Il Glicine che gestisce il servizio.nei genitori che devono affrontare spese extra per i propri figli. "Paghiamo fino a 25 euro al giorno per mandare i nostri figli in strutture private - spiega una mamma - o rette che si aggirano intorno ai 250 euro al mese per la retta. Non ci arriviamo - tuona - e non sappiamo come fare".potessero sistemare, ma così non è stato. Le fatture non sono state pagate e il servizio non è ripreso. Un un nuovo incontro, in programma per ieri, è saltato per via della mancanza proprio della Cooperativa Il Glicine.l'assessore al Welfare, Giuseppe Lombardo - abbiamo assicurato la certificazione del pagamento di gennaio con cui la cooperativa potranno andare in banca per farsi anticipare le fatture. Purtroppo, il pregresso entra nel dissesto e sarà competenza dell'organo straordinario di liquidazione, perché il Comune non può intervenire. Ma voglio sottolineare come, da settembre, nonostante fossimo insediati da 4 mesi, abbiamo pagato ben 5 mensilità.che, non appena arriverà, sarà utilizzato per il pagamento degli stipendi a cui si aggiunger la possibilità di accedere a un altro contributo governativo. Io ho chiesto un nuovo incontro in prefettura - conclude - e mi appello al signor prefetto affinché si intesti la questione e renda possibile, insieme agli sforzi dell'amministrazione, l'apertura di un servizio importantissimo. Considerato anche queste in questi tempi l'amministrazione ha dato prova di affidabilità di sostenibilità del servizio anche a lungo termine".Foto di repertorio