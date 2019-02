La terza sezione della Corte d'Appello di Catania ha completamente ribaltato il verdetto di primo grado del Tribunale etneo che nel 2016 aveva invece condannato a 4 anni e 4 mesi i due imputati.I due imputati, ultras rossoazzurri della Curva Sud (Piacenti è anche un noto esponente della famiglia dei Ceusi di Picanello, ndr), avrebbero - secondo la tesi accusatoria - minacciato il calciatore al fine di farsi consegnare la somma di 5 mila euro, poi ridotta a 2 mila. Tutto, sempre secondo l'accusa, facendosi forza dell'appartenenza mafiosa alla famiglia Piacenti. Dal canto suo la difesa ha sempre evidenziato che si trattava di un contributo destinato alla coreografia in curva e che non vi erano state intimidazioni e minacce. Ed il denaro, inoltre, non sarebbe mai stato versato dal giocatore rossoazzurro.. Intanto esprime viva soddisfazione per la decisione della Corte d'appello l'avvocato Salvo Pace, che insieme a Maurizio Abbascià difende Rosario Piacenti. Africano invece è difeso dagli avvocati Lina Biancoviso e Mattia Serpotta.