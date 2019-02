Una tragedia quella che è avvenuta questa sera sulla Strada Statale 121 che è stata teatro dell'ennesimo incidente avvenuto tra Belpasso e Misterbianco. Il sinistro, come si legge in una nota diffusa dall'Anas, ha provocato il ferimento lieve dei conducenti dei due mezzi coinvolti, uno dei quali di una onlus di Caltagirone.estraneo allo scontro e che mentre cercava di dare una mano si è improvvisamente accasciato a terra. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Intanto il tratto della SS 121 tra Misterbianco e Belpasso in direzione Paternò è stato chiuso al traffico.