Lo afferma, in una nota, il Comitato per la Festa di Sant'Agata. "Dopo aver schierato i cordoni - ricostruisce il Comitato - chiedendo anche di far uscire donne e bambini come ormai avviene da alcuni anni, il maestro del Fercolo ha constatato che all'interno del cordone c'era un numero esagerato di persone, strette tra loro, tale da non consentire neanche il percorso a passo d'uomo, come e' risultato evidente a tutti. Di fronte al persistere di tale condizione il Capo Vara ha quindi staccato i cordoni, girato il Fercolo verso il Duomo e proseguito fino al rientro in Cattedrale, dove il busto e le reliquie di Sant'Agata sono state risposte come di consueto nella 'cammaredda'"., ma "la stragrande maggioranza - osserva - è stata favorevole a questo epilogo, elogiando le scelte prese, confermando il primato della tutela delle sicurezza e delle decisioni di chi ne ha la responsabilità". "Ai pochissimi che hanno protestato in modo inopportuno - sottolinea la nota - ha risposto amareggiato Mons. Barbaro Scionti, parroco della Cattedrale, redarguendoli con forza, come un padre fa con un figlio che sbaglia e spiegando poi nell'omelia in Cattedrale il comportamento del vero devoto".Non è più tempo delle corse in via di Sangiuliano o di altre condotte pericolose o inappropriate. Oggi, anche grazie ad un'azione condivisa del Comune, dell'Arcivescovado, delle Forze dell'Ordine, coordinate dalla Prefettura, dei volontari, la Festa migliora di anno in anno, registrando la sempre maggiore presenza di devoti e turisti".sulla festa senza comprendere i rischi alla sicurezza", ricordando la morte nel 2004 di uno dei devoti, Roberto Cali'. La nota e' a firma del Comitato per la legalita' nella Festa di S. Agata, il Coordinamento catanese di Libera, la Fondazione Giuseppe Fava, Mani Tese Sicilia, Cittainsieme, Pax Christi, Movi e Centro Astalli. "Consoli ha pero' dimostrato - afferma la nota - di saper far fronte a chi vuole imporre la propria volonta' alla citta' e lo ha fatto proprio l'anno in cui la Chiesa e il Comune si sono accordati per redigere e pubblicare dei regolamenti che segnano una svolta nella storia della festa". "Il Comitato per la legalita' - continua la nota - richiedeva da ben dieci anni la stesura di un regolamento e quindi oggi non puo' che esprimere la propria soddisfazione poiche' i regolamenti esistono per proteggere la festa dalla mafia e da quanti la vorrebbero usare per i propri interessi personali. Tale purtroppo e' il caso anche quest'anno dei portatori di torcioni, ancora una volta i principali responsabili dei ritardi della processione".