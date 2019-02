Giallo Cimò: udienza in villa

Un udienza sui generis visto che si è svolta nella villetta di San Gregorio di Catania dove abitavano i coniugi Di Grazia. La Corte d'Assise d'Appello di Catania, presieduta da Elisabetta Messina e a latere Sabrina Lattanzio, e la giuria popolare questa mattina hanno visionato il giardino, la villa e le campagne circostanti. Insomma una piena immersione nella scena del crimine. Secondo l'accusa infatti Mariella Cimò sarebbe stata uccisa dal marito Salvatore Di Grazia proprio all'interno dell'abitazione dopo una violenta lite.Infatti secondo i due difensori di Salvatore Di Grazia, condannato in primo grado, la donna potrebbe aver lasciato la villa a piedi attraversando i campi per poi arrivare su una strada dalla quale raggiungere una fermata degli autobus. Un percorso questo che non entrerebbe nell'inquadratura della telecamera dei vicini di casa, che registreranno la presenza di Mariella solo fino al giorno prima la sua scomparsa. L'udienza di oggi è servita anche alla Corte ad avere un contatto diretto con i luoghi così da evitare nel corso delle discussioni delle parti l'ausilio di video e altra documentazione fotografica.Il magistrato è lo stesso che ha seguito le indagini e il processo di primo grado.