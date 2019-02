Cara Mineo, domani il trasferimento dei primi 50 migranti

Destinazione Centri assistenza stranieri: 25 andranno a Trapani, 15 a Siracusa e 10 a Ragusa. Le famiglie con bambini e le situazioni ritenute maggiormente 'vulnerabili', come quelle di mamme sole con figli o persone con problemi di salute, resteranno per il momento nella struttura. Altri 50 partiranno il 17 febbraio e altri 50 ancora dopo dieci giorni, come annunciato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che prevede la "chiusura del Cara entro l'anno".accompagnati da mediatori culturali e scortati dalle forze dell'ordine, sono stati avvertiti da giorni. Attualmente nel Cara di Mineo, il piu' grande Centro accoglienza richiedenti asilo d'Europa e il secondo in via di chiusura in Italia dopo quello di Castelnuovo (Roma), sono ospitati 1.244 migranti. Da domani sara' superata, al ribasso, la soglia di 1.200 persone, previsto dall'accordo di salvaguardia, che permette ai gestori e al governo di potere rescindere il contratto senza pagare penali. La sua annunciata chiusura ha creato allarme tra i dipendenti della struttura, che sono circa 220, e i lavoratori dell'indotto. Gia' in oltre 170 hanno perso il posto.dal governo Berlusconi ed e' arrivato ad ospitare oltre 4mila migranti nell'ex "Residence degli Aranci" che era riservato ai militari americani di stanza nella base di Sigonella e ai loro familiari. Sulla struttura sono aperte piu' inchieste. Quella principale e' della Procura di CATANIAper turbativa d'asta e falso sulla concessione dell'appalto dei servizi, dal 2011 al 2014, in cui e' indagato anche l'ex sottosegretario all'Agricoltura Giuseppe Castiglione. La prima udienza del processo e' prevista per il prossimo 20 marzo. (ANSA).