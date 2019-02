Sant'Agata, il maltempo non ferma la processione

La Processione di Sant’Agata del pomeriggio si svolgerà secondo programma.

Lo ha reso noto il Comitato per la Festa dopo aver incontrato il Maestro del Fercolo Claudio Consoli, cui spetta la conduzione della Processione, e aver valutato la situazione, sentito il Sindaco Salvo Pogliese e l’Arcivescovo Salvatore Gristina, insieme a tutte le istituzioni preposte, a partire dal Prefetto Claudio Sammartino che ha presieduto un Comitato per l’ordine e la sicurezza ad hoc in Cattedrale per monitorare la giornata. Si sono valutati attentamente i pro e i contro di ogni possibile ipotesi rispetto la primaria tutela della sicurezza. Le previsioni meteo segnalano un miglioramento su Catania nel tardo pomeriggio e in serata, motivo per il quale si è deciso di confermare il programma.

altrettanto importante. In ogni momento si valuterà comunque lo stato delle condizioni di sicurezza nel percorso.