della Direzione generale Regionale della Commissione europea Nicolas Gibert-Morin, l'assessore regionale delle Infrastrutture Marco Falcone, il sindaco Salvo Pogliese e i vertici della Ferrovia Circumetnea. Gibert-Morin ha preso il treno Fce e toccato tutte le stazioni della linea dove, nei giorni di Sant'Agata, si stanno registrando nuovi record nell'affluenza di passeggeri. In seguito ha visitato il cantiere della tratta Stesicoro - Palestro.- ha detto Falcone - e la città ha tutte le carte in regola per avere l'attesa assegnazione che consentirà a Fce di prolungare la linea. A Morin abbiamo illustrato i benefici che già adesso la metro arreca alla mobilità catanese, soffermandoci sull'aumento dell'utenza legato all'apertura della fermata Stesicoro. Le previsioni di Fce confermano che i numeri si incrementeranno esponenzialmente collegando la città al suo scalo aeroportuale". "Le straordinarie potenzialità che il capo unità Morin ha toccato con mano - ha concluso Falcone - avrebbero ripercussioni anche sull'ambiente, facendo calare il numero di auto che ogni giorno ingolfa il traffico etneo. Siamo certi che l'Europa sosterrà i nostri sforzi".(ANSA).