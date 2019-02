La via Etnea si sta riempiendo di devoti, fedeli, cittadini e curiosi che hanno atteso un anno per vedere il clou della tre giorni agatina. Oggi la Santa attraversa il centro storico per poi rientrare, domattina, al Duomo.Manca poco più di un'ora all'uscita del fercolo di Sant'Agata per la tradizionale processione del 5 febbraio, il cosiddetto giro interno. Un'attesa che quest'anno è statparticolarmente snervante per via delle avverse condizioni meteo e della possibilità, scongiurata solo poche ore fa, che la Santa potesse non uscire. a chi investe in fisico e salute sulla tre giorni, ma a tutte le attività economiche ambulanti che nei festeggiamenti agatini ripongono la stessa speranza dei commercianti nel periodo natalizio, ai turisti, tanti, che hanno invaso la città e a tutte le attività collaterali.per mettere in sicurezza il percorso: i mezzi per spargere la segatura, operazione normalmente effettuata la mattina, sono al lavoro. Mentre i venditori di cerei attendono pazientemente che la processione inizi.