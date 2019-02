questa notte, tutte le squadre operative del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Catania, sono impegnate per interventi di soccorso a seguito delle avverse condizioni meteo.

Da ieri sera, sono circa 45 gli interventi di soccorso espletati e circa 20 richieste sono in corso di espletamento e in attesa.

Si tratta principalmente di alberi, rami e pali caduti su strada, di tegole sconnesse e pericolanti, di serrande e verande danneggiate e di cornicioni e intonaci pericolanti.

Le aree maggiormente interessate, oltre al centro cittadino, sono la zona industriale di Catania, Acireale e Motta Sant'Anastasia/Valcorrente. Ad Acireale ieri sera è crollato il tetto di una vecchia abitazione in via miracoli: fortunatamente non ci sono feriti.

. Il vento di burrasca non dà tregua, da(foto pubblicata sui social dal sindaco di Acireale, Stefano Alì)