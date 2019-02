BIANCAVILLA - Le telecamere piazzate dal Comune di Biancavilla, li hanno immortalati. Le panche divelte da piazza Annunziata hanno i loro responsabili: filmati dalle telecamere a circuito chiuso piazzate proprio sul perimetro della piazza. Un video esaminato dagli agenti della Polizia municipale e che verrà, ora, passato al vaglio dei carabinieri.

Un gesto insensato, quello della distruzione delle panchine, e che ha portato il primo cittadino Antonio Bonanno alla denuncia, presso la stazione di carabinieri, nei confronti di chi ha agito convinto di poterla fare franca.

senso non trova riscontro, occorre agire con la repressione - spiega il sindaco Antonio Bonanno -. Faccio davvero fatica a comprendere e giustificare chi umilia in questo modo il senso civico della nostra città. Non consentirò che vengano tollerati episodi del genere. Già da giorni, siamo intervenuti per ripristinare il decoro su piazza Annunziata, sistemando le aiuole e ripulendo l’area: e garantisco che in tempi brevissimi, la restituiremo ancor meglio di prima.