Il Jackpot del SuperEnalotto sale ancora, adesso supera i 100 milioni di euro, ma in Sicilia sono in due ad esserci andati vicinissimi, centrando con i 5 una vincita da 74mila euro a testa. Le schedine fortunate sono state convalidate a Catania (ricevitoria Nicastro in via Garibaldi 110) e Ribera (Agrigento, ricevitoria Valenti in via Parlapiano 172). Il Jackpot attuale, come riferisce Agipronews, è il sesto nella storia del gioco e secondo più alto in Europa. L’ultima sestina vincente è stata realizzata il 23 giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Sicilia l’ultimo Jackpot è invece quello da 130 milioni di euro realizzato lo scorso 17 aprile a Caltanissetta.