Sant'Agata abbraccia i catanesi| Il giorno del giro esterno

Di certo è che la cosiddetta messa dell’Aurora, quella dell’uscita di sant’Agata dalla sua stanzetta, è condita da un’attesa unica che solo i catanesi più veraci sanno raccontare. Immutata da sempre, nonostante le preoccupazioni per il vento di dissesto che si è abbattuto sul Palazzo comunale. Da stamani l’abbraccio tra Catania e la sua patrona è di nuovo evento. La santa è stata accolta da una Cattedrale divisa in settori, per motivi di sicurezza tutt’altro che metabolizzati dalla folla di devoti e curiosi. Nel pomeriggio di ieri, la folla accorsa per il tradizionale spettacolo pirotecnico di piazza Duomo, ha forzato e abbattuto le transenne poste sul varco di via Garibaldi. La processione del fercolo parte stamani, mentre il meteo annuncia turbolenze lungo tutte e due le giornate agatine. Nel calendario di oggi c’è da segnalare l’iniziativa di carità dal titolo “Un cero in meno, un pasto in più” promossa dall’Oda in collaborazione con la Basilica Cattedrale e la Comunità di sant’Egidio: un pranzo di beneficienza per i più poveri offerto nella chiesa di San Nicola L’Arena (piazza Dante). Un gesto concreto, ma anche l'invito a ridefinire i tratti salienti della devozione verso "le periferie esistenziali" e non in direzione dello "scialo" delle cere sull'asfalto cittadino.