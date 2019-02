CANELA BEATO ANYENI, CANELA BEATO ERIKA, FERNANDEZ LUZ MARIA e BEATO JORGE MIGUELINA, poiché ritenute responsabili di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.Intorno alle ore 2 di domenica mattina, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 due pattuglie del Nucleo Radiomobile sono intervenute all’angolo tra le vie Giovanni Di Prima e Giambattista Caramba, luogo in cui le quattro donne stavano tendando di sfondare la porta d’ingresso di una abitazione dove la vittima, una colombiana di 54 anni, era stata costretta a barricarsi per non subire altre percosse.a causa della mancata contribuzione al pagamento di diverse quote d’affitto di un locale “condiviso” ubicato nel quartiere, a tutti i costi volevano continuare a picchiarla.Ammanettate le assalitrici, si è proceduto altresì a porre in stato di arresto la donna aggredita, ROJAS GARCIA AURA MARIA, poiché in banca dati è risultata destinataria di un ordine per la carcerazione emesso il 17 dicembre scorso dai giudici del Tribunale di Genova che, in sede di giudizio, l’avevano condannata a 4 anni di reclusione per furto aggravato, reato commesso nel capoluogo ligure il 31 gennaio 2007.La colombiana, assolte le formalità di rito, è stata rinchiusa nel carcere di Catania Piazza Lanza, mentre le cittadine dominicane sono state relegate agli arresti domiciliari.