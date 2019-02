Si è dovuta attendere la nomina a Commissario Straordinario del Presidente Cappellani, necessaria per supplire all'assenza del cda è il parere dell'Avvocatura di Stato giunta la settimana scorsa che stabiliva la durata del contratto da inserire nella transazione. Quindi inizieranno i lavori di messa in sicurezza antisismica così come richiesto dal Genio Civile , problema che è stato oggetto di un infinito contenzioso esitato in sette cause in corso che saranno tacitate dalla transazione che verrà firmata appena condivisa tra le parti. I ragazzi sanno benissimo tutto quanto detto perché li abbiamo informati più volte e dunque appaiono " strane"queste inutili iniziative clamorose prive di significato quando il problema è ormai risolto. Prima non si poteva accettare l'immobile a meno che gli studenti non volessero rischiare la vita al primo terremoto.Speriamo che la notizia di un taglio ai fondi nazionali per il diritto allo studio non sia fondata. Per quanto ci riguarda abbiamo già firmato il bilancio 2019 e appena approvato dalla Regione continueremo a far scorrere la graduatoria per l'erogazione delle borse di studio rallentata a causa di una controversia con i revisori dei conti. Per quanto attiene i pasti ci si è allineato a quanto avviene a tutti gli eerrssuu siciliani allo scopo di garantire il vitto al massimo numero sostenibile di utenti.