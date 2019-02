un clima festoso sì, ma sobrio. Senza battimani né fischi per le autorità, ma con grandi sorrisi e un'aria di gioia. Sembra che Catania si sia dimenticata delle sue grandissime difficoltà economiche, di fronte alla santa Patrona e alle celebrazioni in suo onore. Quasi come se, per questi tre giorni, il sentimento di paura e scoramento che da qualche mese attanaglia una città in evidenti e oggettive difficoltà, sia sospeso. Lungo la via Etnea, in piazza Duomo, Università, Stesicoro, centinaia e centinaia di persone sono rimaste assiepate, pronte a godere di una festa attesa un anno intero, dimenticando per un momento gli stipendi non pagati, l'aumento del 14% della tassa sulla spazzatura, gli asili nido chiusi e le speranze affievolite di una comunità che, durante la tre giorni agatina, si riscopre unita.ma per la prima volta con indosso la fascia tricolore. E che forse avrebbe voluto scendere dalla Carrozza del Senato con un peso minore sulle spalle, senza la sensazione che il dissesto potrebbe rendere più difficile tutto, anche l'ordinario. Un peso che, stando alle ultime vicende che hanno visto protagonista il Consiglio comunale, l'ex europarlamentare potrebbe dover portare da solo.di sant’Agata con la fascia tricolore da primo cittadino di Catania – ha ammesso lo stesso Pogliese. Ho sempre vissuto la Festa da devoto e abitante del centro cittadino seguendola in ogni fase fin dalla più tenera età. Oggi con più maturità la vivo in maniera diversa e curioso di scoprirne alcuni aspetti anche dei giorni precedenti che non avevo mai vissuto. Un momento che sono felice di condividere con i miei concittadini, in un momento molto delicato della storia della nostra città, in cui tutti confidiamo nell’aiuto di sant’Agata per un percorso proficuo di risanamento”.per nome gridando "Ciao Salvo". Tanta, evidentemente, la felicità di poter indossare quei panni. Minore, probabilmente, la felicità dei dipendenti comunali, per cui sembra davvero difficile dissimulare le gravi difficoltà derivate dalla crisi di liquidità, dal mancato pagamento degli stipendi, dalle incertezze reali e quelle prospettate per il futuro.in Cattedrale, non ci sarà tempo per pensare alle difficoltà, alle ristrettezze, al dissesto. Se ne riparlerà giovedì. Fino a quel giorno i catanesi saranno "Tutti devoti Tutti".