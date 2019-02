Sant'Agata, festa al via con novità

La nota storico religiosa dell’appena varato regolamento delle processioni della festa di sant’Agata a cura del Comitato dei festeggiamenti presieduto da Francesco Marano, mette nero su bianco un auspicio che potrebbe avere del rivoluzionario. Rivoluzione – se di questo si può parlare – in linea tuttavia con la tradizione. In altri termini: le offerte del 4 e del 5, con i ceroni che sfiorano il quintale, le spettacolari distese di fuoco ammirabili dai balconi del centro, sono sconfessate ufficialmente dall’organo che presiede all’organizzazione della macchina agatina. Una scelta che dovrebbe impedire il ripetersi di nuovi traumi, come la tragica dipartita dei Andrea Capuano, scivolato con il proprio scooter sui residui della cera votiva a pochi giorni dall’edizione 2010 della Festa ridefinire i tratti più esteriori (sebbene più colorati) della devozione moderna. La strategia adottata è quella di procedere un passo alla volta e a fari spenti. Nel senso cioè che la comunicazione ufficiale connessa ai festeggiamenti targati 2019 non ha sottolineato una novità destinata a rifondare la narrazione della devozione. La nota storico religiosa offre dunque una stampella teologica indiretta all’ordinanza emessa in questi anni dal Comune sulla non accensione delle cere fuori dagli spazi autorizzati. Conferma in qualche modo la faccenda Francesco Marano, che dichiara al nostro giornale: “Auspichiamo che i devoti, sia il 4 sia il 5, possano limitare gli eccessi, coerentemente con le ordinanze comunali”.“L’offerta delle cere – recita la nota storica – fa riferimento alla festa liturgica della Candelora che si celebra il 2 febbraio: presentazione di Gesù al Tempio e purificazione della Beata Vergine Maria. Gesù – si legge – è presentato come Luce del Mondo. Il cristiano è portatore della luce di Cristo nel luogo della sua quotidiana esistenza. Di quella luce che, nella candela accesa, abbiamo ricevuto il giorno del nostro battesimo”.vicario episcopale per la Cultura della Diocesi catanese, va predicando da anni circa la ri-cristianizzazione di una festa che è per sua natura cristiana. Non si tratta di un gioco di parole, ma di una bussola per la navigazione. “Quanto abbiamo fatto lungo questi anni va assolutamente in questa direzione – spiega Zito a LiveSicilia – Non è vero che non è possibile intervenire ridando una connotazione cristiana alla festa, lo abbiamo dimostrato”. E ancora: “Il pacchetto dei regolamenti redatti in questi anni tiene assieme questa dimensione, altrimenti avrebbe avuto una fisionomia differente. Anche taluni aspetti che apparentemente sembrano non connessi alla religiosità – aggiunge Zito – non possono non tenere in considerazione il presupposto fondamentale che quella di Agata è una festa cristiana”.– come richiama il regolamento, vincolando anche le istituzioni cittadine a questo –, significa che quei doni differiti alle altre due giornate, benché provenienti da parrocchie o associazioni, vanno in contraddizione con lo spirito della Festa. “Se la comunità ecclesiale catanese, come è giusto e doveroso che sia, offre le cere il 3 febbraio – spiega Zito – non ha senso che altri facciano lo stesso nei giorni successivi. Se si vuole compiere un atto di omaggio, si offrano dei fiori”. E aggiunge: “Io farei un passo in più: trasformare la bellezza e il profumo dei fiori in un gesto di carità”.