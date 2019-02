CATANIA - Alcune domande ad Amministrazione Comunale e alla Polizia Municipale sulle concessioni degli spazi ai torronai e ai venditori di dolciumi.

Tutto pronto in città per onorare Sant’Agata. Tra sacro e profano i cittadini sono in fermento in attesa di accogliere la patrona. Una delle questioni più annose è stata quella delle concessioni degli spazi ai torronai e ai venditori di dolciumi.

La vendita dei dolciumi tipici rappresenta una tradizione da preservare e indubbiamente un'opportunità per i commercianti; tuttavia non possiamo esimerci dall'esprimere alcune perplessità riguardo le modalità con cui le postazioni mobili sono state installate. Porgiamo pertanto alcune domande all'amministrazione comunale e alla Polizia Municipale.

Chi controlla che la collocazione degli spazi ai torronai e ai venditori di dolciumi rispetti le norme del Codice della Strada? È accettabile che le bancarelle siano collocate in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e sulle fermate degli autobus?

È accettabile che venga rilasciata un'autorizzazione per vendere alimenti in una strada trafficata come via Etnea a contatto diretto con gli scarichi delle auto e degli autobus?

In piazza Cavour le postazioni sono state installate sulle fermate degli autobus, con il risultato che i dolciumi si impregneranno dei gas di scarico degli autobus; costringendo inoltre gli utenti del trasporto pubblico ad attendere sulla carreggiata stradale: è degno di una città che si professa attenta al trasporto pubblico utilizzare le panchine di attesa per agganciare le tende dei venditori di dolciumi?

Basta fare un giro in centro storico per accorgersi che molte postazioni siano in palese conflitto con le norme del Codice della Strada e del Regolamento Viario.

È una città “giusta” quella in cui viene impedita fisicamente la mobilità di anziani e disabili?

Capitolo a parte il decoro: non esiste infatti un regolamento apposito che prescrive omogeneità di colori delle bancarelle.