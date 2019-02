Aetna, scarcerato Barone Sospeso dalle funzioni per 1 anno

L'uomo è uno degli indagati dell'inchiesta Aetna che lo scorso dicembre ha travolto l'impero del re delle funivie, Francesco Russo Morosoli. Il gip di Catania Giuliana Sammartino ha accolto l'istanza di modifica della misura cautelare presentata dal legale Giuseppe Testa, difensore di fiducia dell'indagato, ed ha disposto la scarcerazione del funzionario. Il giudice ha sostituito gli arresti domiciliari con la sospensione per la durata di un anno dall'esercizio del pubblico servizio e con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.dell'indagato e che il gruppo Russo Morosoli è adesso sotto il controllo dell'Organo di Vigilanza, il pericolo di recidiva appare ridotto. Resta però concreto, secondo il gip, il pericolo di inquinamento delle indagini, non ancora concluse. Per questo motivo è stata disposta la sospensione dal servizio pubblico.capi di imputazione contestati. Barone è accusato di corruzione e turbativa d'asta. Avrebbe favorito il monopolio del gruppo Russo Morosoli nella gestione delle attività e dei servizi sull'Etna.