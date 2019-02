di Gaetano Garufo, responsabile commerciale della partecipata del Comune e di Marco Aldegheri, amministratore delegato di Sunhill Technologies Italy, filiale italiana di Sunhill Technologies Gmbh, e' stata presentata la nuova applicazione PayByPhone alla stampa.Mirabella - e Catania vuole farsi trovare pronta all’importante appuntamento divulgando tutte le informazioni di servizio per far godere appieno dell’evento. Un plauso per Sostare, partecipata del Comune, che in maniera virtuosa cerca sempre di allargare i propri servizi e di agevolare l’utenza”.scaricare l’applicazione, identificarsi, inserire il numero di targa e premere ok. Il pagamento della sosta sarà addebitato su carta di credito e sarà calcolato sui minuti effettivi di permanenza. “Sostare ha accolto PaybyPhone con grande entusiasmo - ha commentato il presidente della partecipata, Luca Blasi, Abbiamo portato avanti un’opera di liberalizzazione della sosta a pagamento e PaybyPhone, che fa parte del gruppo Volkswagen, ha aderito volentieri. Tante le novità relative a questa iniziativa, un bel regalo ai catanesi, anche in occasione della festa più importante della nostra città.gratuitamente nei giorni delle festività agatine e, a partire dal 7 febbraio, scaricare un voucher di 6 euro di sosta prepagata. “Su suggerimento di Sostare, in occasione della festa di Sant’Agata, che è la festa più importante di Catania, abbiamo deciso di omaggiare i catanesi che ne fanno uso, del parcheggio libero fino al 7 febbraio e, a seguire, di regalare un bonus di 6 euro di sosta prepagata - ha dichiarato Marco Aldegheri. Il gruppo Voslkwagen sta entrando nei nuovi concetti di mobilità: il futuro dell’auto va sempre di più verso un sistema integrato e digitalizzato nei pagamenti per i servizi, tra cui rientra la sosta. Con PaybyPhone, intendiamo agevolare il pagamento della sosta, pensando anche e alle categorie con problemi di mobilità fisica. Abbiamo avuto l’onore di dialogare con Sostare e abbiamo trovato grande professionalità all’interno dell’azienda - ha continuato - per cui abbiamo deciso di operare su Catania, la prima grande città dopo Verona, dove siamo da tanti anni”. PayByPhone ha anche un vantaggio sulla commissione.: “Applicheremo una commissione bassa - ha concluso Marco Aldegheri - tra le più competitive”.