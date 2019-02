gli scontri tra tifosi e forze dell'ordine durante il derby Catania – Palermo del 2 febbraio 2007 e che si è svolta allo Stadio Angelo Massimino. “La violenza negli stadi e gli scontri tra forze dell'ordine e tifoserie sono all'ordine del giorno, come gli ultimi eventi di cronaca riportano – continua Marisa Grasso – spero che in futuro questi incidenti possano avere una fine”.il Prefetto Claudio Sammartino, il sindaco Salvo Pogliese. “La tragica vicenda legata alla morte di Raciti – commenta il Questore Alberto Franchini a margine della cerimonia commemorativa – è stata uno spartiacque. Da quel momento è cambiata l'attenzione sulla sicurezza durante gli eventi sportivi. C'è ancora molta strada da fare, ma la gestione dei fenomeni di tifo violento sono più controllati.fuori dagli impianti sportivi. Alcune cose, nei controlli sono state migliorate, ma ancora c'è tanta strada da fare e speriamo che il sacrificio di Raciti non sia stato vano”.notte.