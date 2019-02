. In particolare, personale della Squadra Mobile – Squadra “Catturandi” ha tratto in arresto:Alfio Natale Rapisarda, (classe 1979) - pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 22.1.2019 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 7 di reclusione per reati in materia di stupefacenti.Francesco, Rapisarda (classe1962), - pregiudicato, in atto sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, destinatario di provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di condannato affidato in prova ai servizi sociali e contestuale ordine di traduzione, emesso in data 18.12.2018 dalla Procura Generale della Repubblica di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 5, mesi 1 e giorni 29 di reclusione per i reati estorsione e furto aggravato.Mario Mazzone, (classe 1962) - pregiudicato, destinatario di provvedimento di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 18.01.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 1, mesi 9 di reclusione per i reati di tentata rapina, resistenza a P.U., lesioni e altro.Giuseppe Barone (classe 1971) - pregiudicato, destinatario di Ordine di esecuzione per espiazione di un periodo di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 17.1.2019 dalla Procura Generale della Repubblica di Catania presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 1, mesi 3 e giorni 19 in regime di reclusione per reati in materia di armi e stupefacenti.Salvatore Marchetta, (cl.1985) - pregiudicato, destinatario di provvedimento di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 18.01.2019 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di mesi 8 di reclusione per inosservanza degli obblighi derivanti dalla misura della sorveglianza speciale.Gianluca Alberio, (classe 1992), in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, destinatario di decreto magistrato di sorveglianza sospensione provvisoria di detenzione domiciliare con conseguente carcerazione, emesso in data 23.01.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena della reclusione fino al 2.9.2020, per reati in materia di stupefacenti ed evasione.Giovanni Erbasecca, (classe 1985) - pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 25.1.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di mesi 9 e giorni 27 di reclusione per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.Salvatore Sicali, (classe1973), destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 26.1.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di mesi 8 e giorni 28 di reclusione per il reato di furto.Salvatore Maccarrone, (cl.1949), destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 31.1.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione per il reato di evasione.