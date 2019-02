E’ il suo Barbaro, 39 anni: affetto, sin da bambino, di una forma di ritardo mentale che lo ha visto vivere tra le strutture di assistenza. L’ultima, è stata quella di Castel Volturno in provincia di Caserta. Una storia che parte da una giornata di fine settembre con Barbaro che viene negato al telefono dei genitori: “Non può parlare - spiegavano dalla struttura -, sta vomitando ed ha la febbre alta. Ma ha un semplice raffreddore”. Nemmeno un giorno più tardi, Barbaro muore tra le mura dell’ospedale di Caserta. Un fatto agghiacciante che LiveSiciliaCatania.it aveva raccontato nelle scorse settimane. Oggi, però, emergono nuovi e incontrovertibili particolari.ed abbiamo capito che ci sono troppe incongruenze tra quello che ci avevano detto e quello che è accaduto. Altro che febbre: mio figlio stava morendo per un blocco intestinale e siamo certi che sia stato operato mentre aveva un arresto cardiaco. Non mi dò pace. Non posso darmi pace! Mio figlio Barbaro è stato fatto morire senza che abbiamo fatto lo sforzo di capire cosa stava accadendo. Tutto questo è atroce. Non posso accertarlo: ho l’obbligo e il dovere che mio figlio abbia giustizia. Me l’hanno tolto! Me l’hanno ammazzato!”.La città di Paternò ha raccolto l’invito della famiglia, prima dello scorso Natale, per una fiaccolata che ha avuto la sensibilità di lanciare un messaggio: chiediamo verità per ottenere giustizia."Abbiamo la necessità di avere maggiori elementi per fare chiarezza sulle pratiche assistenziali che sono state esercitate su Barbaro Messina, tenendo, anche, in considerazione l'eccessivo ritardo del trasporto in ospedale, visto che gli operatori dell'ambulanza del 118 non hanno ritenuto opportuno di accompagnare nel vicinissimo ospedale il Messina pur avendolo visto e controllato. La famiglia Messina ha diritto di sapere se vi è stata una omissione e se Barbaro è stato vittima di malasanita' e capire se i sanitari hanno rispettato le linee guida previste o se hanno provocato, per imperizia, un danno al paziente, penalmente rilevante.Perché dopo le lacrime, i cari e gli amici di Barbaro attendono la grazia della verità.