È un mondo criminale, quello che raccontiamo questo mese nel Mensile S, molto simile a quello raccontato da Gomorra, specchio del “clan di ragazzini” della Campania. Baby boss che ascoltano musica neomelodica e fanno “gli sperti”. Si sentono forti solo perché hanno una pistola alla cintola e qualche centinaia di euro in tasca. I soldi sono quelli dello spaccio. I piccioli che lasciano i consumatori di ‘erba’ o i tossici. E la domanda di cocaina a Catania pare non diminuire mai. Un mondo che non va in crisi, anche se i prezzi per una “palla” di coca sono calati rispetto agli anni scorsi. Ma la parte inquietante di questa scelta di mercato è che così il veleno bianco possono permetterselo anche studenti e non solo i giovanotti della “Catania bene”. O come dicono qui a San Cristoforo “quelli di Corso Italia”. Pane e… droga. Così si cresce in questa fetta di Catania, a pochi passi dal salotto buono di Catania, dai palazzi di piazza Duomo, dai suggestivi monumenti e dalle vetrine scintillati di via Etnea. Felpe con il cappuccio, Honda Sh 300, sigaretta in bocca. Mai il casco. Sono le vedette che controllano la zona. Che “marcano” il territorio. E “fischiano” alla vista di uno sbirro. E i residenti, omertosi, guardano inerti. Come se spacciare fosse una parte del panorama che si osserva affacciandosi dalla finestra. Ed è diventato così normale che non ci si fa più caso. E magari, il giorno dopo un’operazione, si nota il troppo silenzio. E ci si interroga: “Ma chi fu? Ah vero, i ‘ttaccanu a tutti”. “Che è successo? Sono stati tutti arrestati”. E qualche giorno fa è accaduto questo. Sirene spiegate ed elicottero a sorvolare Catania: i tipici suoni di un blitz. Il blitz Stella Cadente.Bisogna partire da una storia. Una storia di mafia. Sfogliando l’album della famiglia catanese di Cosa nostra dobbiamo fermarci all’estate del 2008 quando in una villetta di San Giovanni Galermo si svolge il ‘battesimo’ di Daniele e Fabrizio Nizza. Il “padrino” di Fabrizio è Santo La Causa, mentre Daniele diventa il “figlioccio” di Melo Puglisi, ‘Melo u suggi’. I primi due della lista sono accomunati da un destino comune: sceglieranno la via della collaborazione con la giustizia. E’ da qui comunque che bisogna partire per raccontare l’ascesa criminale dei più importanti narcotrafficanti di Catania. Narcotrafficanti che entrano nella famiglia catanese di Cosa nostra. E portano con sé anche gli altri tre fratelli: Giovanni, Salvatore e il giovanissimo Andrea. Di sei fratelli soltanto uno è riuscito a rimanere fuori dai guai. Daniele Nizza assume il controllo di San Cristoforo e trasferisce il suo quartier generale proprio in via Stella Polare. Mentre Fabrizio rimane il signore di Librino, monopolista dello spaccio. Attorno a queste due figure si formano due gruppi di gregari e soldati, specializzati in droga ma pronti anche a sparare e uccidere. Poi ci sono gli arresti e man mano tutti i fratelli Nizza, e anche i figli di alcuni di loro, finiscono dietro le sbarre. Resta libero solo Andrea che diventa un fantasma dopo la condanna in primo grado nel processo Fiori Bianchi, il primo blitz scattato dalle dichiarazioni del padrino Santo La Causa. Andrea è un giovane boss che ama i soldi. Al suo fianco ha ragazzini pronti a eseguire i suoi ordini. Per un capodanno il narcotrafficante vuole brindare con lo champagne. E i suoi fedelissimi devono fare di tutto per farglielo arrivare. Il viale Moncada a Librino è il regno incontrastato di Andrea che mentre è latitante colleziona condanne dopo condanne. Una anche per omicidio. Il fratello Fabrizio, ormai ‘pentito’, gli ha puntato il dito. Intanto in via Stella Polare l’altro fratello, Salvatore, cerca di far fruttare gli affari della piazza di spaccio sotto casa. Ma la Squadra Mobile lo incastra. Anche Turi Nizza, ‘mpapocchia, finisce in carcere. Andrea Nizza è rimasto solo. Lontano per non farsi catturare. E da chi cerca di “fare il doppio gioco” e strappargli “il governo dello spaccio”. E così sarà perché tra le mura della casa di Rosario Lombardo, in viale Biagio Pecorino a San Giorgio, si susseguono summit su summit e lo scettro del comando passa nelle mani del boss Marcello Magrì, arrestato nell’operazione Kronos. L’impero di Andrea si sgretola fino al suo arresto a gennaio 2017. Ma il loro mito ancora serpeggia tra i giovani criminali di San Cristoforo e Librino. I fratelli sconosciuti capaci di scalare i vertici della famiglia mafiosa più influente e pericolosa della Sicilia Orientale.Continua a leggere sul Mensile S.