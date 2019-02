il dramma sociale ed occupazionale che si verificherebbe qualora il Governo portasse avanti questo propositi. "Proponiamo una class action perché la chiusura del CARA di Mineo comporterà il licenziamento di circa 400 dipendenti della struttura – in aggiunta ai circa 150 già recentemente licenziati -, la chiusura di alcuni alberghi - soprattutto nella città di Caltagirone - che fino ad oggi hanno ospitato le forze dell'ordine, il ridimensionamento della scuola pubblica a Mineo che ha accolto i giovani allievi extracomunitari, la chiusura di alcuni reparti dell'ospedale "Gravina" di Caltagirone - come ad esempio quello di ostetricia -, la riduzione del numero di presenze delle forze dell'ordine nelle nostre comunità, l'azzeramento del gettito IRPEF derivante dai rapporti di lavoro dipendente con il relativo impoverimento delle casse dei nostri Comuni e in ultimo - ma assai grave - l'abbandono della struttura di c.da Cucinella che diventerà il ricettacolo di ogni forma di illegalità - scrivono i proponenti.Non accettiamo che il Calatino sia pensato dal Governo come un territorio "usa e getta"! Portiamo Salvini e Conte in Tribunale per chiedere loro un risarcimento del danno che oggi stanno provocando - senza nessuna misura compensativa - alla Città di Mineo e all' intero Calatino Sud-Simeto. Avviamo questa iniziativa chiamando alla mobilitazione i colleghi Consiglieri comunali e tutti gli Amministratori pubblici del comprensorio, i rappresentanti delle forze sociali, gli attuali e gli ex lavoratori del CARA e tutti i cittadini residenti nel Calatino Sud-Simeto".