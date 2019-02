segretario della SiCel - nonostante le rassicurazioni. Avevamo detto - prosegue - che avremmo atteso febbraio perché comprendiamo lo stato in cui si trova il Comune per via del dissesto e della crisi di liquidità. Ma oggi è primo febbraio e non è accaduto nulla. Non c'è stata alcuna risposta né segnale, né rassicurazione - continua. a questo punto - tuona se non otterremo il pagamenti di entrambi gli stipendi entro la metà del mese, sarà sciopero".oltranza. Anche perché la situazione generale sembra davvero difficile, come spiega il presidente della partecipata, Giuseppe Marletta. "Il problema è oggettivo - ammette. Abbiamo un credito nei confronti del socio unico, il Comune di Catania, di 4 milioni del 2018. Bisognerà quindi aspettare - prosegue - l'insediamento della Commissione ministeriale. Questo ha aggravato la crisi di cassa"."Il Comune ha impegnato n dodicesimo del valore del contratto per il mese di gennaio: confidiamo dunque che, nel giro di un paio di settimane, sarà pagato il mese di dicembre".Forse troppo poco per disinnescare la miccia.Foto di repertorio