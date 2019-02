A un mese dal sisma, la comunità di Fleri si è riunita in un’assemblea fiume per fare il punto sulla fase di emergenza post-calamità. È stato il Comitato dei terremotati a convocare la cittadinanza all’interno della scuola elementare di via Rossi. Per arrivare lì bisogna superare il blocco degli uomini dell’esercito posto sul primo varco di accesso alla zona rossa. “Stasera non ci sono state polemiche” – dice subito il primo cittadino a Live Sicilia. Un’istantanea che mette subito a fuoco la cronaca di una serata dove la cittadinanza ha dialogato senza filtri con le istituzioni.Siamo coesi, ognuno con i propri ruoli, e stiamo agendo per ridare normalità a una comunità fortemente provata”. Ci sono tutti – ma proprio tutti – in via Rossi. Giornalisti, carabinieri, membri dell’ormai disciolto consiglio comunale. In ultima fila, attento, c’è monsignor Alfio Russo, parroco di Maria Santissima del Rosario, uno dei luoghi simbolo della distruzione di Santo Stefano. “In 15 giorni voglio che la mia comunità sia messa nelle condizioni di accedere alle sovvenzioni previste”, afferma ancora il sindaco.Finora ci sono state 2800 richieste di sopralluogo, 1400 case sono state dichiarate inagibili e altre 1000 dovranno essere ispezionate dai tecnici. In attesa del ‘decretone’ che il governo dovrà redigere a favore dell’area, l’indiscrezione sull’ipotesi di delocalizzare le abitazioni sulla faglia di Fiandaca – la new town – inquieta e non poco una popolazione che deve ancora uscire dalla fase emergenziale. Mantiene la calma il sindaco: “Abbiamo retto al terremoto del 1984, abbiamo ricostruito tutto… – dice Russo – Un piano di delocalizzazione così spinto, quindi, non lo vedo proprio. Qualche progetto può essere fatto con l’attuazione di un sistema viario differente da quello attuale, inserendo delle vie di fuga in più per affrontare le emergenze...” Parlando di prg ha inoltre detto: “Rivedere il piano regolatore? Sicuramente gli strumenti attuali non sono quelli di trent’anni fa, il nuovo strumento urbanistico dovrà essere rivisto tenendo conto dell’attuale situazione geofisica del territorio”. I tempi? “Era già pronto per andare in consiglio comunale, ma con l’emergenza in corso a stento riusciamo a gestire l’ordinario”.l’ex magistrato che ha gestito di recente la fase commissariale a seguito delle dimissioni del sindaco di Acireale Roberto Barbagallo. “La preoccupazione – spiega a Live Sicilia – è che si vada alle calende greche, che la ricostruzione tardi e tardi molto, che si cada nel vortice di casette e prefabbricati: l’importante ora è la velocità”. E ancora: “Vede, noi possiamo mettere mano alle nostre tasche con i mutui per ricominciare a ricostruire, ma è importante che sia fatto subito”. Scalia guarda già avanti, alla fase due, quella della ricostruzione e non nasconde il disagio: “Con 25 mila euro a nucleo familiare non si potranno risolvere i danni, che sono stati di molto superiori. Purtroppo – dice con amarezza Scalia – molti non sanno nemmeno che c’è stato un terremoto a Zafferana e ad Acireale”., che coinvolgerà tutti i comitati dei terremotati dei nove comuni colpiti. L’incontro sarà sabato 10 febbraio ad Acireale, al cinema Margherita. Saranno presenti inoltre i parlamentari del comprensorio, i vescovi delle diocesi di Catania e Acireale e il commissario regionale della Protezione Civile.