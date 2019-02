di quest'ultima, dimostrerebbero, secondo il gup di Messina Eugenio Fiorentino, che l'uomo non solo avesse premeditato il delitto ma che vi fosse “un costante radicamento nella sua psiche del proposito omicidiario”. Nelle motivazioni della sentenza di condanna a 12 anni, con rito abbreviato, il giudice sottolinea come l'imputato abbia accuratamente organizzato tutti i mezzi necessari per portare a compimento il crimine, dopo aver studiato i movimenti delle vittime per scegliere l'occasione propizia per agire.Di Giuseppe Taormina avrebbe atteso in macchina l'arrivo nei pressi dell'abitazione della figlia della ex e del suo compagno e solo allora sarebbe sceso dalla vettura e li avrebbe aggrediti. Nell'auto l'uomo aveva un certo quantitativo di liquido infiammabile. Scrive il gup, “illogico ipotizzare, come da lui sostenuto, che se lo fosse procurato per uso agricolo”. Nessun dubbio anche sulla sussistenza della seconda aggravante, l'aver agito pur essendo già stato condannato per stalking nei confronti della propria ex. “E' sufficiente – scrive il gup – sottolineare che il Di Giuseppe ha commesso il fatto pur essendo già stato condannato in primo grado alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione”.non può infatti che essere letto come univocamente diretto in tale direzione, con la cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare la morte della persona verso cui l'azione si dirige”. In seguito all'aggressione la donna, ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Cannizzaro di Catania e poi trasferita al Centro Grandi Ustioni di Palermo, riportò ustioni di secondo e terzo grado sul 40% del corpo e ustioni sul 60% della superficie corporea. Numerosi gli interventi subiti nel corso dei mesi. L'uomo, invece, se la cavò con ustioni sul 30% del corpo.L'aver ammesso integralmente le proprie responsabilità, quando il “quadro indiziario si era ormai nettamente definito fino al punto da potersi definire granitico”, così come la dichiarata volontà di risarcire i danni alle vittime, non possono, sempre secondo il giudice, essere ritenute rilevanti per la concessione delle attenuanti.