espiare la pena di anni 15 per il reato di associazione a delinquere e furto aggravato. Ieri, personale del Commissariato P.S. di Adrano, ha rintracciato il predetto pregiudicato/latitante, ricercato in ambito Shengen (S.I.S), perché colpito dal citato mandato di arresto europeo emesso in data 01.10.2018 dall’Autorità Amtsgericht Bielefeld (Germania).alla commissione di furti e rapine commesse in varie località tedesche, avvenuti nell’anno 2017 ai danni di diverse attività commerciali. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la locale Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania a disposizione della Corte di Appello presso il Tribunale di Catania.