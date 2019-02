A moderare i lavori sarà il geologo Salvo Caruso – responsabile del settore ricerca scientifica dell’Archeoclub IblaMajor – mentre il compito di raccontare la storia del più grande vulcano d’Europa è di Boris Behncke, ricercatore dell’INGV di Catania.Aetna, da Tifeo ad Alfeo. Le storie della montagna e dei suoi intimi rapporti con il territorio, il mare, il neck e le salinelle di Paternò. Per capire meglio, le prossime mosse del vulcano.come fece Maria Corti con il suo Catasto magico (Einaudi Editori, 1999); coniugandolo con la sua dimensione scientifica. L’evento s’inquadra in un più ampio programma di promozione e divulgazione interdisciplinare per il 2019, che la sezione Iblamajor dell’Archeoclub, sta sviluppando insieme alle scuole, ai centri di ricerca e alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, per svelare le ricche risorse culturali e naturali del nostro territorio e consolidare l’identità culturale di questo distretto, che afferisce alla valle del Simeto e all’Acropoli di Paternò.