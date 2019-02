Un altro anno da quella notte di follia nella quale l’oscurità avvolse ogni cosa, zittendo gli animi e la ragione di quanti, in preda a una furia inaudita, raggiunsero l’apice della violenza, privando della vita un uomo la cui presenza in quel luogo era dovuta al mero svolgimento di un dovere: quello di garantire la sicurezza delle persone.aver assunto un valore storico o simbolico, non può non rispondersi che, purtroppo, di calcio si continua a morire ancora oggi. Ecco, quindi, che il rinnovare la memoria di Filippo Raciti, Vittima del Dovere e Medaglia d’Oro al Valor Civile, rappresenta per noi tutti un monito e un valore, una durissima lezione di vita che, passando paradossalmente attraverso la morte di un Servitore dello Stato, ha radicalmente cambiato il mondo del calcio a Catania e non solo.persone – tra cui numerosi appartenenti alle Forze dell’Ordine – rimasero ferite anche in maniera seria, è nata una nuova consapevolezza, un maggiore rispetto dei valori dello sport e della stessa vita. Il percorso che può portare alla normalizzazione è ancora lungo e non bisogna mai abbassare la guardia.di Filippo Raciti, alle ore 10.30, il Questore Alberto Francini, il Prefetto di Catania Claudio Sammartino le massime Autorità civili e militari e i colleghi del compianto Ispettore si troveranno riuniti presso la sala del X Reparto Mobile, che di lui porta il nome, per assistere alla Messa in suo suffragio, celebrata dal Cappellano della Polizia di Stato.il monumento dedicato al Caduto, nello spiazzo della “Tribuna Vip” dello stadio A. Massimino. Per il Questore Alberto Francini, nelle prime ore della mattinata, non mancherà un momento di raccoglimento presso la tomba di Filippo, nel cimitero di Acireale.