Come mai la Sea Watch dopo una fase di stallo arriverà proprio nel porto di Catania? C’è per caso un’inchiesta sul salvataggio dei 47 migranti avvenuto in acque libiche lo scorso 19 gennaio? Il procuratore di Siracusa Fabio Scavone ha escluso, due giorni fa, nella fase di accostamento della nave alla costa siracusana, la commissione di alcun reato, ma ha lasciato aperta qualcosa in più di una finestra: “Sul traffico di clandestini - ha detto Scavone - è competente Catania”. Che tradotto vuol dire che, probabilmente, conoscendo il procuratore Carmelo Zuccaro e l’obbligatorietà

dell’azione penale, quel fascicolo sia già aperto, anche e soprattutto a tutela della Sea Watch, per garantire accertamenti e diritto di difesa.