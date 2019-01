La richiesta è stata portata avanti dal Senatore Accademico Antonino Moschetto, dalla Consigliera al Consiglio d'amministrazione Carlotta Costanzo, dal Consigliere alla Scuola di Medicina Carmelo Fiume, dal consigliere al CUS Giuseppe Cutuli e da tutti i Consiglieri dei vari Corsi di Laurea e Dipartimenti delle associazioni La Finestra - Liberi di Scegliere, ACTEA Catania e Citing.

Per accedere al beneficio, gli studenti interessati dovranno compilare uno specifico modulo di richiesta di esenzione, pubblicato nella sezione Didattica/Modulistica del sito dell’Ateneo www.unict.it, e consegnarlo al settore carriere studenti di afferenza del proprio corso di studi entro il 28 febbraio 2019. Alla domanda dovranno allegare l’ordinanza del Sindaco del comune dell’abitazione di residenza e la documentazione rilasciata dai Vigili del Fuoco. e consegnarlo al settore carriere studenti di afferenza del proprio corso di studi entro il 28 febbraio 2019. Alla domanda dovranno allegare l’ordinanza del Sindaco del comune dell’abitazione di residenza e la documentazione rilasciata dai Vigili del Fuoco.

Gli studenti che presenteranno tale richiesta non dovranno pertanto procedere al pagamento della II rata (scadenza 10 febbraio), ma dovranno attendere gli esiti della richiesta, ovvero il ricalcolo del contributo che verrà effettuato dopo il 28 febbraio, e l’azzeramento degli importi.

Qualora l’esenzione risultasse non dovuta, non si procederà all’azzeramento dell’importo e lo studente sarà chiamato a pagare la II rata entro il 10 marzo senza addebito di mora; oltre il 10 marzo sarà applicata la mora del 15% come previsto dalla Guida dello studente 2018-19.

che chiede di prevedere l’esenzione dal pagamento del contributo annuale, previsto per l’anno accademico corrente 2018-19, per quegli studenti le cui abitazioni di residenza hanno subito danni diretti causati dal terremoto della notte del 26 dicembre, che ha colpito il territorio di numerosi comuni della provincia di Catania.in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione che chiede di prevedere l’esenzione dal pagamento del contributo annuale, previsto per l’anno accademico corrente 2018-19, per quegli studenti le cui abitazioni di residenza hanno subito danni diretti causati dal terremoto della notte del 26 dicembre, che ha colpito il territorio di numerosi comuni della provincia di Catania.