Sono stati 23 i consiglieri che si sono espressi a favore, 4 gli astenuti e 2 i contrari. L'Aula ha anche dato il via libera all'atto consequenziale, riguardante l'incremento delle tariffe dell'imposta di soggiorno, in merito all'attivazione delle entrate proprie ai sensi dell’articolo 251 del decreto legislativo 267/2000 correlate al dissesto finanziario. In questo caso 20 consiglieri favorevoli e sette astenuti.Pippo Arcidiacono, Sergio Parisi, Alessandro Porto, Giuseppe Lombardo.... A presiedere i lavori d'Aula, Giuseppe Castiglione. “La modifica al regolamento – ha spiegato Pogliese – nasce da due esigenze: la prima è quella di un adeguamento al decreto legge 50 del 2017, che permette di estendere la tassa di soggiorno anche alle locazioni brevi, come le abitazioni ad uso turistico; la seconda è dettata dal dissesto che ci obbliga a innalzare al massimo livello le tariffe, operazione che abbiamo effettuato con una determinata gradualità. L'incremento, comunque contenuto, produrrà maggiori introiti da destinare esclusivamente alla promozione turistica della nostra città”.al vecchio regolamento, con una tariffa massima di 5 euro a pernottamento al giorno solo per le strutture 5 stelle lusso. Per gli appartamenti a uso turistico abbiamo disposto una tariffa di 1,50 euro. La 'revisione' è il frutto di un confronto con le associazioni di categoria che hanno tutte condiviso, ad eccezione di Confesercenti e soltanto per un aspetto del documento, quest'atto deliberativo apportando anche importanti migliorie”.Grasso, e Bilancio, Santi Bosco, che hanno anche partecipato agli incontri con le associazioni di categoria coordinati dal capo di Gabinetto e quanti hanno votato un atto fondamentale per la città, con un incremento di tasse che non saranno pagate dai nostri concittadini ma dai turisti, ed è comunque inferiore a quello di altre città importanti. Con questo nuovo regolamento è previsto un introito di 2 milioni di euro che saranno esclusivamente utilizzati per promuovere la nostra città attraverso anche iniziative innovative. Mi riferisco a un protocollo d'intesa da siglare con i portali telematici di prenotazioni alberghiere che determinerà un incremento significativo per la riscossione, anche del 30%, come avvenuto in altre città quali Milano.della tassa di soggiorno come contributo da elargire per manifestazioni sportive di valenza nazionale e internazionale in base al numero di pernottamenti in strutture certificate del Comune. Mi preme inoltre sottolineare -ha concluso il sindaco - il grande lavoro di contrasto all'evasione portato avanti, anche con controlli incrociati, da questa Amministrazione, con gli uffici supportati dai vigili urbani, e che ha determinato un incremento del 61% nel semestre luglio-dicembre 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017. Siamo passati da 461 mila euro degli ultimi 6 mesi 2017 a 745 mila euro degli ultimi 6 mesi del 2018”.e un subemendamento fatti propri dall'Amministrazione e un emendamento votato dall'Aula, che ha anche dato l'assenso all'immediata esecuzione delle due delibere.Luca Sammartino, così come il consigliere capogruppo del Misto, Andrea Barresi - che lunedì non era presente al momento del voto facendo naufragare la delibera - avrebbe voluto però che l'aumento della tassa di soggiorno di altri 50 centesimi, per evitare l'aumento del 14% della Tari. Che al contrario della tassa di soggiorno, colpisce indiscriminatamente tutti i cittadini catanesi. Come evidenzia la consigliera Francesca Ricotta. "Questo aumento non è legato al dissesto - tuona. Ieri abbiamo dibattuto 5 ore sull’aumento di soli 0.50 centesimi sulla tassa di soggiorno, un aumento simbolico che avrebbe consentito di recuperare fondi da investire sul turismo per la nostra città. Nonostante i numerosi tentativi di interruzione del mio intervento, ho esposto la mia idea: è vergognoso aumentare le tasse ai cittadini catanesi sopratutto sulla spazzatura il cui servizio è carente. L’amministrazione penalizza i cittadini aumentando le tasse - conclude - ma non vuole aumentare di 0,50 cent di Euro la tassa di soggiorno per i non catanesi che soggiornano nella nostra città".