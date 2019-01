all’interno del territorio come lo Slargo in via Stefano Vitale a San Giovanni Galermo, denominato Cittadinanza attiva e la Piazzetta donata dai Rothary club in Via Peppino Impastato a San Nullo, si trovino in uno stato pessimo.amministrazione circoscrizionale, la valorizzazione di due aree come quella di Via Stefano Vitale e di Via Peppino Impastato, che si trovavano in pieno degrado. Grazie al contributo da parte di “cittadini modello” - afferma il consigliere Giacone - per lo slargo a San Giovanni Galermo e del club Rothary per la piazzetta di San Nullo. Purtroppo, a distanza di tempo, quelle manutenzioni ordinarie che andavo fatte con diligenza da parte dell’amministrazione centrale, probabilmente non sono avvenute con costanza ed oggi ci troviamo davanti ad una realtà dove le erbacce stanno diventando alte come alberi e i cittadini chiedono immediate risposte nonostante le diverse segnalazioni. Sicuro che l’amministrazione possa intervenire per risolvere il problema, oggi insieme all’ex presidente Giacalone, ci auspichiamo che i risultati ottenuti in precedenza non vengano dispersi e che ci possa essere una costante manutenzione in modo da garantire una fruibilità degli spazi”.realizzazione di questi due progetti ha contribuito come vicepresidente della municipalità, dandomi una supporto grandioso per portare a termine queste opere. Ho sempre cercato di dare risposte ai cittadini, coinvolgendoli attivamente in tutte le iniziative che abbiamo con la precedente amministrazione realizzato, ma soprattutto nella riqualificazione di aree come questa. Ricordo come lo slargo di Via Stefano Vitale si trovasse, prima dell’intervento in una situazione vergognosa, così come l’area sita in via Peppino Impastato, dove devo fare un plauso a Giacone per essersi battuto affinché si realizzasse coinvolgendo il club Rothary, che ringrazio ancora per aver mostrato interesse e generosità nei confronti di un quartiere, come quello di San Nullo, dove era importante creare un luogo d’aggregazione. Mi auguro possa questa nuova amministrazione, mostrare un maggior controllo nell’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, che devono essere effettuati con costanza, per evitare spiacevoli evoluzioni come quella a cui stiamo assistendo in questi luoghi” - dichiara l’ex presidente Giacalone.