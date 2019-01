indetto dalla Fast Confsal per protestare contro il silenzio dell'azienda e del socio unico sul futuro dei trasporti pubblici locali e sui ritardi nel pagamento degli stipendi. Una protesta che sembra sia destinata a proseguire, nonostante l'arrivo del sindaco Pogliese e le rassicurazioni date dal primo cittadino.che, a oggi, Pogliese non è stato in grado di dare - spiega Giuseppe Cottone, rappresentante regionale della Fast Confsal. Tutto quello che ci viene prospettato è legato ai se e ai ma che attualmente affliggono il comune. Ma i lavoratori non intendono più aspettare".di dicembre, sottolinea il rappresentante sindacale, ma starebbero subendo altri danni economici. "Dello stipendio di questo mese non si hanno ancora notizie - prosegue Cottone - ma, in generale, non si ha alcuna coscienza di quello che accadrà in futuro, non legato alla tutela del posto di lavoro, ma al problema dell'assenza di progettazione e programmazione".le intenzioni dell'amministrazione in relazione al trasporto pubblico e a come lo si immagina in futuro. "Questo già aiuterebbe i lavoratori a comprendere cosa potrebbe succedere - aggiunge Cottone - e a mitigare le problematiche che i dipendenti soffrono da anni: ritardo negli stipendi, il fondo di garanzia per il Tfr non pagato da 41 mesi, le cessioni del quinto dello stipendio detratte e mai pagate alle finanziarie. Incertezze da ogni punto di vista, che chiediamo di mitigare con un piano serio che non sia la prospettiva di un'eventuale fusione con la Sostare"."Questa protesta non intende approfittare di alcuna situazione di difficoltà del Comune - prosegue il sindacalista. Da anni denunciamo queste problematiche che non sono state mai risolte, né da Lungaro, né da La Rosa né oggi con la presidenza Bellavia. Purtoppo nulla è cambiato nel tempo - tuona ancora: tutti parlavano di un'azienda sana, ma appena andavano via si vedevano le falle. Chiediamo confronto costante e che cessino i silenzi - conclude Cottone: stamani, in commissione si è consumata un'altra mancanza di rispetto, con solo due consiglieri presenti, il presidente Bartolo Curia e Carmelo Nicotra. Gli altri mancavano. Sicuramente avevano qualcosa di più importante di cui occuparsi rispetto al trasporto pubblico e al fatto che i catanesi potrebbero restare a piedi".immaginabili conseguenze per l'utenza. "Stiamo valutando di presentare un esposto alla Procura per denunciare la gestione di Amt e, se non otterremo risposte dall'amministrazione- sottolinea Cottone - organizzeremo uno sciopero ogni dieci giorni.