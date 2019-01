Una terribile sequenza di eventi ha fatto sì che il suo viso andasse a sbattere contro un’auto che transitava lungo la corsia degli autobus. Due settimane di agonia e poi il decesso. Una tragedia per la famiglia e per la città tutta. Da allora i Capuano stanno lottando affinché quanto successo ormai nove anni fa non possa accadere più a “nessuno figlio di madre”, che l’utilizzo smodato delle cere possa finire. Da consigliere di municipalità, Damiano, fratello di Andrea, sta lavorando in questa direzione. Una lezione d’amore e civiltà, che non tutti però hanno apprezzato in questi anni, fino al gesto terribile di alcuni non-devoti di prendere a calci i fiori posti nel luogo dell’incidente mortale.“Abbiamo cercato sin da subito di fare qualcosa, di farci sentire. L’anno successivo la morte di Andrea, abbiamo aderito all’Associazione nazionale familiari vittime della strada. Il nostro impegno oggi è per diffondere la cultura dell’educazione stradale: vogliamo spiegare ai ragazzi che non sono invincibili. Molti sono convinti di questo, ma non è così”.“Ai miei figli ho sempre detto di stare attenti, di mettere sempre il casco. Sì. Andrea è morto con il casco in testa. Che dire, un’eccezione che ci può stare. La strada è un pericolo: vogliamo che tra giovani ci sia questa consapevolezza”.“Guardi, la vicenda di Andrea non è stata assolutamente capita. Ma qui rischiamo di andare oltre la questione della sicurezza stradale…”“Dobbiamo parlare delle cere durante la festa di sant’Agata. Dello loro pericolosità per tutti. Quando c’è cera a terra, può succedere di tutto. Ma il catanese, la Festa, non la vuole toccata. Non vuole toccati i ceri”.“Hanno tentato di fare qualcosa, ma non è tanto”.“È una presa in giro. L’unica cosa degna di nota è la chiusura delle strade all’indomani della morte di Andrea. Ma, come sempre, prima ci deve scappare il morto e poi si corre ai ripari”.“Quando abbiamo raccolto le firme per la non accensione dei ceri, tante persone hanno aderito. Alla fine, però, si è concluso ben poco. In fondo, di soldi ne girano tanti durante la Festa. Tutto si basa sul dio denaro. Così, non si chiude soltanto un occhio: se ne chiudono due”.“Un gesto terribile. Una grande ferita. Quel cuore di fiori era stato messo lì da mia madre, ed è stato brutto vederli tirati a terra. Non c’è nessun rispetto! Assolutamente!”“Perché è ignorante. Perché è stupido”.“Sì, sicuramente. Tempo addietro qualcuno mi ha anche attaccato sui social perché ho parlato contro i ceri. Dietro ciò c’è solo ignoranza e volontà di predominio. Non c’è nulla di religioso”.“No, assolutamente. Per alcuni io e la mia famiglia siamo nemici della Festa. Qualcuno ha anche asserito che reagiamo così perché di fede diversa, perché siamo evangelici. Perché non pensare invece al dolore di una madre? Qui sta l’ignoranza”.“Ora arriva la festa e si parlerà di Andrea. Arriveranno le polemiche, arriveranno…"“Ma no, se non avessi voluto parlare non lo avrei fatto. Ritengo che sia importante non dimenticare. Perché si dimentica: questo è il problema. Quel che m’intimorisce è che quel che è successo a mio figlio possa succedere a qualche altro ragazzo e che qualche genitore possa vivere quello che ho vissuto e sto vivendo io”.“Il primo grado gli ha riconosciuto il 50% della colpa, per questo motivo abbiamo deciso di ricorrere in appello”.“C’è un video, ormai sanno tutti che c’è un video. Nel quale si vede Andrea che sale la via Etnea senza mai superare le linee che delimitano la corsia dei bus. Lui rimane sulla sua corsia, spostato a sinistra, perché accanto ha un altro ragazzo con il motorino”."Loro due procedono in parallelo, ad un certo punto si percepisce che Andrea vede qualcosa, rallenta, ma il motorino sculetta. Quel giorno, una leggera pioggia mista alla cera, ha fatto sì che il basalto diventasse come il sapone”.“Sculettando, quindi, il mezzo va a sbattere contro la macchina che supera la corsia. Una macchina che non doveva scendere assolutamente da lì, pensi che neanche i bus transitavano quel giorno. Cadendo, Andrea sbatte il viso contro l’auto. A seguito dell’impatto, mi ha spiegato il neurologo, è come se il cervello fosse diventato una palla pazza”.“Che Andre indossava il casco e che andava a 40 chilometri orari. Lo dice quella richiesta da noi familiari. Il tribunale non ne ha richiesta alcuna. Penso che il giudice non l’abbia neanche guardato il video: è palese. Ma tutti possono sbagliare”.“Guardi, io non volevo che cominciasse alcun processo. Infatti ci ho messo un anno prima di agire: non volevo che si pensasse che miravo ai soldi. C’era tuttavia una voce nella mia testa che mi diceva che se avevo un video lo avrei dovuto utilizzare, che avrei dovuto fare giustizia. Quel video mi dice che lui non ha commesso alcun errore. L’ho fatto solo per questo”.“Sono andata a tutte le udienze, anche se seduta in disparte. Magari qualcuno sapeva che fossi io la madre, altri no. Ho sentito anche battute antipatiche. Qualcuno, per stuzzicarmi, ha detto: ‘Questi qua che camminano per strada, che non sanno portare i motorini. Io lo so come si cammina’…”“Un avvocato. Di queste battute ce ne sono state parecchie. Ma lasciamo stare…”“Che mio figlio ne esca pulito, perché è pulito al cento per cento. Al cento per cento”.“Sì, ci sono stati. Ritengo tuttavia difficile cambiare la Festa. Purtroppo”.“Dovrebbe essere un monito. Anche se ho dei dubbi in proposito...”.“Accetterei la targa, perché mi piacerebbe che servisse a capire come l’utilizzo smodato della cera è un pericolo per tutti. E questo, in nove anni, è stato compreso pochissimo. Mi permette di dire una cosa in tutta franchezza?”“Della targa non me ne frega più di tanto”.