Estesa la perquisizione nell’abitazione del reo, ubicata in piazza San Giorgio, gli operanti hanno altresì rinvenuto e sequestrato: 150 grammi di sostanza da taglio, qualche grammo tra cocaina e marijuana, due bilancini elettronici di precisione, del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita, nonché un proiettile cal. 9x21 e un proiettile cal. 22. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.

hanno arrestato nella flagranza un 38enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. È stata una pattuglia del Nucleo Radiomobile, impegnata ieri sera in via Duca degli Abruzzi in un posto di controllo, ad imporre l’alt a quella Fiat Bravo condotta dal muratore randazzese.