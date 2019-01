L'omicidio del giovane boss di San Giorgio sarebbe maturato all'interno del suo stesso clan, gli Sciuto-Tigna. Una vera e propria epurazione interna, perché Fichera avrebbe creato un proprio canale della droga e nessun introito sarebbe stato versato alla cosca di appartenenza. Un fatto che avrebbe scatenato i malumori di Biagio Sciuto, vertice della famiglia mafiosa, che avrebbe ordinato la sua uccisione. Per lui una sentenza all'ergastolo ormai definitiva.Mario Mauceri ('u lintinisi, ucciso ad Agnone Bagni un anno dopo, ndr) avrebbe attratto Fichera in una trappola mortale. In via Cairoli si sarebbe dovuto discutere di un problema per "un escavatore". Ed invece ad un certo punto Ianuzzu è affiancato da uno scooter con due killer. Ed è freddato con una pistola calibro 7.65. Sull'asfalto la Squadra Mobile trovò tre bossoli. Oggi in quella strada c'è una lapide con su scritto: "Pechè Iannuzzu vale". Una delle mani assassine sarebbe stato Orestano, l'altro Giacomo Spalletta, ucciso qualche mese dopo. Si pensa per vendetta. Davanti alla lapide di Fichera la moglie e i parenti 'parleranno di tradimento'. La stessa parola che viene riportata sul murale a San Giorgio che poi anni dopo sarà rimosso per un'ordinanza fortemente voluta dall'ex vicesindaco Marco Consoli.Infatti in un primo momento l'inchiesta a carico del boss degli Sciuto Tigna era stata archiviata. Alle dichiarazioni dei due pentiti Gaetano D'Aquino e Gaetano Musumeci, dopo qualche anno, si sono aggiunte le rivelazioni del narcotrafficante Domenico Querulo che avrebbe assistito ad una riunione proprio a casa di Biagio Sciuto, dove si sarebbe discusso della volontà di uccidere u "picciriddu". Tre voci che insieme alle indagini della Squadra Mobile portarono a riaprire l'inchiesta. Poi arriva il processo e oggi il verdetto. Un verdetto pesantissimo.Il difensore dell'imputato, l'avvocato Pino Ragazzo è già pronto al ricorso in appello. "Attendiamo le motivazioni per capire - dichiara il legale di LiveSiciliaCatania - come hanno superato il principio diritto enunciato dalla Cassazione sulla assenza di riscontri individualizzanti circa la partecipazione alla fase esecutiva, motivo per il quale il tribunale del riesame in sede di rinvio aveva annullato e rimesso in libertà il mio assistito".