All’incontro in Prefettura erano presenti il Sindaco Angelo D’Anna, la ditta Dusty rappresentata dalla direttrice del servizio Elvira Vitale e dalla direttrice del personale Letizia Messina, il rappresentante provinciale GCIL Agatino Cucè in rappresentanza dei lavoratori del cantieri di Giarre.

La ditta Dusty ha confermato che si è in attesa dell’incasso del bonifico già emesso dal Comune di Giarre al fine di poter provvedere a quanto dovuto. Ha fatto presente che gli emolumenti vengono corrisposti il 15 di ogni mese e pertanto la mensilità di Dicembre 2018 è scaduta il 15 gennaio 2019.

Il Sindaco Angelo D’Anna ha fatto presente che il Comune di Giarre, pur nelle difficoltà economiche a tutti note e in presenza di un dissesto finanziario, ha sempre dato massima priorità al pagamento delle fatture del servizio di R.S.U. al fine di consentire il puntuale pagamento degli stipendi ai dipendenti della ditta. Ha precisato che il Comune, in presenza della relativa liquidità, ha già emesso i mandati di pagamento e che l’attuale ritardo nell’incasso è dovuto a problemi tecnici con la Tesoreria Comunale che ad ogni inizio anno si ripresentano per essere risolti entro un paio di giorni. Ha inoltre rilevato che l’attuale ritardo del pagamento degli emolumenti ammonta a circa 15 giorni giacchè il Comune ha a disposizione 30 giorni dal ricevimento della fattura per l’emissione del mandato e tenuto conto che la mensilità di dicembre avrebbe dovuto essere stata pagata il 15 gennaio 2019. Proprio per tale motivo il Sindaco, pur riconoscendo il diritto dei lavoratori e l’ottimo servizio svolto con professionalità, ha messo in rilievo il fatto che tali problematiche relative al ritardo nei pagamenti si stanno verificando anche in altri Comuni con le stesse problematiche di Tesoreria ove però non sono state attivate medesime azioni sindacali. Il rappresentante della Prefettura, preso atto che la mancata corresponsione degli emolumenti è dovuta a problematiche tecniche ha concluso il tavolo di concertazione invitando tutte le parti ad una maggiore spirito di collaborazione e ad un sentire comune per fare squadra tutti insieme.

Il Sindaco, preso atto della conferma dello sciopero dei lavoratori per domani 1 febbraio 2019 ha così commentato: “

Riconosciamo il diritto dei lavoratori a percepire con puntualità lo stipendio ma non possiamo non rilevare come tale protesta avvenga per appena 15 giorni di ritardo. Nella consapevolezza e fiducia che il mandato di pagamento sarà incassato nei prossimi giorni, facciamo appello ai lavoratori a sospendere lo sciopero e ad espletare il servizio regolarmente affinchè tutti insieme, Amministrazione Comunale, Lavoratori e Cittadini, si possa procedere verso un servizio di raccolta differenziata ottimale, in continuità e miglioramento di quanto fino ad oggi effettuato, per raggiungere percentuali di differenziazioni elevate