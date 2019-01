Finanza a bordo della Sea Watch

Come mai la Sea Watch dopo una fase di stallo arriverà proprio nel porto di Catania? C’è per caso un’inchiesta sul salvataggio dei 47 migranti avvenuto in acque libiche lo scorso 19 gennaio? Il procuratore di Siracusa Fabio Scavone ha escluso, due giorni fa, nella fase di accostamento della nave alla costa siracusana, la commissione di alcun reato, ma ha lasciato aperta qualcosa in più di una finestra: “Sul traffico di clandestini - ha detto Scavone - è competente Catania”. Che tradotto vuol dire che, probabilmente, conoscendo il procuratore Carmelo Zuccaro e l’obbligatorietà

SIRACUSA - Due giorni fa il procuratore capo di Siracusa Fabio Scavone aveva dichiarato che la Sea Watch non aveva commesso alcun atto avvicinandosi a Siracusa, ma aveva anche specificato che la competenza per altre fattispecie di reato spettava alla Procura di Catania, città nella quale la nave è sbarcata e i migranti sono stati applauditi e abbracciati.Adesso a quattro ore di distanza dal completamento delle operazioni di sbarco, "l'Equipaggio non è ancora sceso", fanno sapere dalla Sea Watch, "non sappiamo cosa sta accadendo".Sulla nave salirà il personale della Squadra mobile, della guardia di Finanza e della Capitaneria di porto per le "indagini di routine" disposte dalla Procura. Saranno eseguiti "accertamenti di rito".10:00 La nave Sea Watch è arrivata da poco al porto di Catania scortata da mezzi della Guardia Costiera e Guardia di Finanza. Intanto arriva il ministro Toninelli si dice d'accordo al sequestro.11:30 I 47 migranti scendono dalla nave tra gli applausi degli operatori. I minori saranno accolti a Catania.13:00 Lo sbarco è concluso.