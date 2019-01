subendo molti disagi". Replica così il vicepresidente Capuano a quanto affermato dall'assessore ai Servizi sociali in risposta alle segnalazioni del consiglio della seconda municipalità. "Siamo lieti che ci sia stato un tempestivo intervento in seguito al nostro sopralluogo - aggiunge l'esponente della circoscrizione - ma alcune problematiche continuano a creare malcontento".le mamme di chi frequenta l'asilo nido di via Calipso, che a fronte di una retta pagata regolarmente si trovano costrette loro malgrado a non portare i propri bambini all'asilo, perché le dipendenti non prendono gli stipendi. "Il messaggio era rivolto a tutta l'amministrazione - conclude Capuano: non è una questione di visibilità, perché non è quello che cerco e soprattutto perché la ottengo tra la gente con il mio impegno personale e quotidiano".