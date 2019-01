Aggressione autista, la condanna della Amt

"Abbiamo subito richiesto una riunione apposita del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per affrontare in maniera strutturale il problema - che purtroppo riemerge di frequente - delle aggressioni e degli atti vandalici nei confronti del personale e dei mezzi dell’Azienda Metropolitana Trasporti - dichiara l'avv. Giacomo Bellavia, presidente di AMT - Ci costituiremo altresì parte civile nel giudizio penale nei confronti dell'aggressore e daremo seguito a tutta una serie di iniziative, tra cui una maggiore assistenza della Polizia Municipale, per garantire maggiormente la sicurezza degli operatori e dei passeggeri."