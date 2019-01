Il metodo è sempre lo stesso: bombe carta per fare esplodere le colonnine e poter rubare i pochi spiccioli contenuti nelle cassettine. Un magro bottino per i malviventi, ma un danno ingente per l'azienda. Il primo episodio, già denunciato, si è verificato lunedì scorso al civico 121 del viale Mario Rapisardi. Le altre tre esplosioni (per cui si sta provvedendo a presentare denuncia alle autorità, ndr) invece sono avvenute la notte scorsa: danneggiate le colonnine di via Plebiscito 705, di piazza della Repubblica, e di via Mogadiscio angolo via Fabio Filzi. Fortunatamente non ci sono stati feriti. (LE FOTO) commenta il presidente di Sostare Luca Blasi. "Avevamo appena rimesso in funzione alcuni parcometri per alleviare i disagi dei cittadini ma sfortunatamente l’operato di questi balordi criminali ha reso tutto vano. L’azienda, come noto, - aggiunge l'avvocato Blasi - è economicamente sana e può dare il suo piccolo contributo per alleviare la difficile situazione delle casse comunali. Spero che l’opera di questi delinquenti non vanifichi tutto".