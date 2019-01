biogas ed energia elettrica; saranno così evitati, per questi nuclei familiari, i costi di trasporto e conferimento in discarica. È il punto qualificante del progetto presentato dalla rete di partner guidata dall'Irssat di Biancavilla che si è aggiudicata il bando emanato dal ministero dell'Ambiente per il "Cofinanziamento di progetti di ricerca volti alla sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di rifiuti non rientranti nelle categorie già servite da consorzi di filiera". Sono partner attivi del progetto il Comune di Biancavilla, le aziende Envisep (Catania), Nest (Fabriano) e l'associazione Rifiuti Zero Sicilia. L'istituto di ricerca etneo è anche l'unico soggetto privato in graduatoria e precede i progetti delle Università di Siena, Trento, Firenze e Cagliari. "La piattaforma sarà costituita da una postazione attraverso la quale l'utente potrà agevolmente introdurre i propri scarti organici e avviare il ciclo di trattamento, utilizzando l'intuitivo display" spiega il presidente dell'Irssat (Istituto di Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione sull'Ambiente ed il Territorio), Giuseppe Lo Bianco.mediante il quale sarà monitorato il quantitativo di organico conferito e calcolato lo sgravio spettante". "No Waste" è l'acronimo di nuovo elettrodomestico per il trattamento dei rifiuti organici domestici» (New Organic Waste Sustainable Treatment Engine).che premia il lavoro portato avanti in questi mesi".